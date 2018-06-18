Предприятие «Туапсинский морской торговый порт» реорганизовали

На общем собрании акционеры АО «Туапсинский морской торговый порт» приняли решение о реорганизации предприятия

Из компании будет выделено общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал», которое присоединят к ООО «Нафта (Т)».

На совещании акционеры приняли решение об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Принято решение о распределении прибыли, полученной в прошлом году. Отмечается, что чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 3,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Участники собрания утвердили выплату дивидендов за отчетный 2017 год по обыкновенным акциям. Выплата составляет 0,243 рубля на одну акцию. Также приняли решение о выплате дивидендов за первый квартал 2018 года в размере 0,055 рубля на одну акцию. Уточняется, что по итогам девяти месяцев прошлого года общая сумма дивидендов за 2017–2018 годы составляет более 2,5 млрд рублей.

На общем собрании акционеров избрали совет директоров АО «ТМТП». В состав вошли Олег Букин, Сергей Лихарев, Анна Некрасова, Алексей Смолянский, Игорь Федоров, Валерий Федоров, Андрей Ярославцев. В состав ревизионной комиссии Общества включили Александру Тишову, Асхата Мингулова, Валентину Сиденко, Александра Карманова, Олега Чижова. Аудитором Общества на 2018 год утвердили АО «КПМГ».