На Кубани родителей детей-инвалидов освободили от транспортного налога

Краснодарский край

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На Кубани внесли изменения в статью краевого закона, которые освобождают от уплаты транспортного налога семьи, в которых воспитывают детей-инвалидов

Согласно изменениям в ст. 5 Закона Краснодарского края «О транспортном налоге на территории Краснодарского края», льготу на налог получит один из родителей или законных представителей ребенка-инвалида, у которого есть заключение о наличии медицинских показаний для покупки транспортного средства. 

Такая мера призвана сократить расходы семей, которые согласно заключению медико-социальной экспертизы вынуждены купить машину и содержать ее, отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В законе обозначены требования к автомобилям: мощность их двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил. Налогоплательщик имеет право выбрать из числа зарегистрированных на него транспортных средств машину, не подлежащую налогообложению.

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