Замглавы Усть-Лабинского района назначена заместителем министра экономики Кубани

Новым заместителем министра экономики Краснодарского края стала Светлана Салтанова

Соответствующее распоряжение 14 июня подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В должности гамглавы ведомства 41-летняя Салтанова будет курировать деятельность нескольких структурных подразделений министерства: отдел стратегии территориального развития, отдел развития отраслей экономики и конкуренции, управление по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов, а также отдел по вопросам госслужбы и кадров, сообщили в пресс-службе минэкономики.

Светлана Салтанова родилась в 1976 году в городе Боготол Красноярского края. Окончила Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота, получив квалификацию «экономист-менеджер». В том же вузе прошла профессиональную переподготовку по программам «деловое администрирование» и «финансы и кредит». До 2015 года работала на разных должностях в городе Ачинске. После переехала на Кубань, где в последние три года работала ведущим специалистом отдела внутреннего финансового контроля, заместителем главы Усть-Лабинского района.