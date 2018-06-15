В Госдуме предложили ввести онлайн-голосование на выборах через Face ID и отпечатки пальцев

В России предложили перевести систему голосования в электронный формат и использовать для этого новые технологии смартфонов и планшетов — Face ID и сканер отпечатков пальцев

Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил предложение главе ЦИК Элле Памфиловой.

Парламентарий считает, что для реализации проекта нужно задействовать портал госуслуг, разработать приложение для мобильных устройств и проводить голосование по электронным бюллетеням.

«Любой гражданин сможет воспользоваться специальной программой, идентифицирующей пользователя с помощью сравнения биометрических характеристик с данными, заложенными в базе данных сайта госуслуг. Кроме того, отдать свой голос любой избиратель сможет с помощью отпечатка пальца со своего смартфона», — цитирует RT текст обращения.

Чернышов подчеркнул, что система дистанционного голосования работает в 14 странах. Она позволяет сэкономить бюджетные средства, исключить ошибки при подсчете голосов, избежать вбросов и мошенничества.

Парламентарий рассказал, что вместе с другими депутатами занимается разработкой законопроекта по реализации идеи цифровизации выборов.