Супруга экс-мэра Новороссийска Синяговского потеряла позиции в рейтинге самых богатых жен чиновников

Жена экс-мэра Новороссийска, а ныне депутата Госдумы Владимира Синяговского замкнула топ-10 богатейших жен российских чиновников за 2017 год

Рейтинг самых богатых жен чиновников и депутатов составил Forbes.

Синяговская заработала за 2017 год более 99,5 млн рублей. Она находится на 10-й строчке рейтинга, тогда как год назад занимала в нем 4-ю позицию с доходом в 187,8 млн рублей.

Ее супруг оказался беднее в 17 раз — он заработал в прошлом году 5,8 млн рублей (против 3,6 млн рублей в 2016 году).

Самой богатой по результатам 2017 года, как и в прошлогоднем рейтинге, стала жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена — ее доход превысил 2 млрд рублей. Она владеет несколькими компаниями, входящими в строительный холдинг «Лидер Групп». Ее супругу удалось заработать 78 раз больше.