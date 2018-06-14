В Тимашевском районе элеватор принял первую машину с зерном нового урожая

В Тимашевском районе отметили начало жатвы в 2018 году

Машину с зерном нового урожая встретили на элеваторе с хлебом, солью и пожеланиями. Традиция существует в районе уже более 30 лет.

«Эта традиция настраивает всех, кто выращивает хлеб, наших сельских тружеников на боевой настрой. А он очень нужен — потому что погода нас не баловала, была определенная тревога и волнение. Но недавний объезд наших полей показал — убирать есть что», — сказал глава Тимашевского района Алексей Житлов.

Зерно нового урожая доставила на элеватор агрофирма «Русь» — она одна из первых в районе начала убирать ячмень. Житлов поблагодарил хлеборобов, механизаторов, водителей и всех, кто убирает урожай 2018 года. Аграриям предстоит убрать в этом году 52,17 тыс. га зерновых колосовых, в том числе 47,4 тыс. га озимой пшеницы, почти 5 тыс. га ячменя, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.