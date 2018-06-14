Суд постановил закрыть краснодарское отделение партии «Яблоко»

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд 13 июня удовлетворил иск Минюста о ликвидации регионального отделения партии «Яблоко»

В июле прошлого года председателем краснодарского «Яблока» стал Евгений Витишко. Региональное управление Министерства юстиции не признало это решение. В связи с этим деятельность отделения приостановили на три месяца. Также в суд был подан иск о его ликвидации.

На предварительном судебном заседании 13 июня дело рассмотрели по существу. Решение о ликвидации еще не вступило в силу.

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков сообщил, что партия планирует оспорить решение суда. Жалобу намерены подать в Верховный суд России, сообщает пресс-служба партии.

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