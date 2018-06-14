Депутаты ЗСК разработали новый краевой закон о джипинге

Парламентарии Краснодарского края занялись разработкой закона об авто- и мототуризме на маршрутах повышенной опасности

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что прохождение туристических маршрутов по бездорожью на автомобилях, или джипинг является одним из востребованных, однако рискованных видов отдыха.

«Количество предложений об экстремальных поездках увеличивается, качество услуг снижается, а гарантий безопасности никто предоставить не может. Более того, мы обратили внимание, что в этой сфере отсутствует специальное нормативное регулирование», — отметил Бурлачко.

В связи с этим депутаты ЗСК решили разработать новый закон — «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края», который призван сделать джипинг и другие подобные виды экстремального туризма более безопасными. Проект закона предусматривающая ряд мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья туристов, гарантирующих их право на получение комфортной и качественной услуги.

Спикер кубанского парламента рассказал, какие положения отражены в законе.

«Нужны паспортизация и обустройство маршрутов для джипинга. Организаторы туристических маршрутов должны в обязательном порядке выполнять требования, установленные законодательством в сфере туристических услуг, пассажирских перевозок в особых условиях, транспортной безопасности. Также должны быть зарегистрированы конструктивные изменения автомобилей, а к перевозке туристов будут допускаться только опытные водители со стажем не менее трех лет», — сообщил Юрий Бурлачко.

Разработкой проекта занимались комитет по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, а также комитет по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

Депутаты ЗСК рассмотрят законе о джипинге на следующей неделе на очередной сессии ЗСК.