Перед началом ЧМ-2018 региональные управления МВД перестали публиковать на своих сайтах новости о раскрытии преступлений и задержании преступников

Источники ряда изданий сообщили, что ведомствам дали указание не публиковать негативные новости. В сахалинских правоохранительных органах об этом рассказали изданию Sakh.com, а в прокуратуре и полиции на Урале — изданию Znak.com. «Медиазоне» в региональных пресс-службах МВД подтвердили, что сосредоточились на рассказах о профилактике преступлений из-за «особого распоряжения».

«Если вы заглянете в другие регионы, будет то же самое. Работа ведется в установленном порядке, но размещаем только положительные (сообщения) ввиду особого распоряжения», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

При этом в ведомстве не уточнили, связано ли это с предстоящим чемпионатом.

Ранее об особом порядке общения с прессой писал паблик «Омбудсмен полиции». Там разместили фотографию телеграммы управления по Центральному федеральному округу, где сказано в период с 5 июня по 25 июля «приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий». Судя по тексту, запрет на публикацию некоторых новостей принят в том числе «в целях организации обеспечения охраны общественного порядка».