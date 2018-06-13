Аграрии Тимашевского района соберут озимый лук с 215 га полей

Тимашевский район занял второе место в Краснодарском крае по объему площадей, занятых озимым луком

Почти треть от общего объема луковых плантаций в районе находятся в станице Медведовской, в крестьянско-фермерском хозяйстве Василия Онищенко — одном из самых крупных КФХ, где занимаются выращиванием овощей открытого грунта.

У фермера луком занято 60 га, еще 155 га отведено под картофель, что составляет 16% от всей площади сева этого растения.

Глава Тимашевского района Алексей Житлов посетил фермерское хозяйство «Онищенко», где идет уборка лука, осмотрел производственную базу и новую технику, обсудил с руководителем хозяйства планы развития.

По словам главы КФХ Василия Онищенко, урожай лука в этом году в три раза больше прошлогоднего. Этого удалось добиться благодаря правильно подготовленной почве, севу в оптимальные сроки, сбалансированному питанию посевов, своевременной химической защите и подходящих погодных условиях.

Лук упаковывают в мешки прямо на поле, затем укладывают в фуры и везут на продажу. Овощ будут собирать еще около десяти дней, затем приступят к сбору картофеля.

Глава района Алексей Житлов отметил не только высокую культуру земледелия в хозяйстве, но и организацию труда, постоянную модернизацию: продолжается строительство овощехранилищ, приобретается современная высокотехнологичная сельхозтехника, идет строительство газопровода. В планах фермера возвести теплицы и выращивать овощи круглый год.

«Здесь вкладываются в будущее, развивают свое хозяйство, не берут все с поля. Это пример для всех наших сельхозтоваропроизводителей», — цитирует Житлова пресс-служба Тимашевского района.

В целом в 2018 году в в Тимашевском районе под овощи отведено 269 га: лук — 215 га, столовая свекла — 16 га, морковь — 6 га, чеснок — 10 га, картофель — 983 га, салаты — 18 га, витаминная тыква — 71 га.