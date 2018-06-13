В Адыгее Ураза-Байрам объявили праздничным днем

В Адыгее 15 июня объявили праздничным днем в связи с религиозным праздником Ураза-Байрам

Соответствующее распоряжение подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В этот день руководителям предприятий и организаций региона рекомендуют предоставлять сотрудникам выходной.

В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края отметили, что в день празднования Ураза-Байрам после праздничной молитвы и проповеди правоверные мусульмане по традиции отправляются готовить праздничные угощения, дарить подарки родным и близким, приносить пожертвования нуждающимся людям.

Ураза-байрам — праздник-поощрение для мусульман, придерживающихся строго поста в священный месяц Рамадан. Дата Уразы-Байрам напрямую зависит от великого поста и приходится на первый день месяца Шавваль — щедрого месяца. Празднование длится три дня. В эти дни мусульмане ходят в гости друг к другу и навещают своих старших родственников.