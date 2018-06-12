Электричка Имеретинский курорт — Краснодар застряла под Туапсе из-за компьютерного сбоя — очевидцы

Краснодарский край

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Очевидцы сообщили об аварии, из-за которой под Туапсе больше часа стоит поезд «Ласточка» Имеретинский курорт — Краснодар

Пассажир электрички рассказал Юга.ру, что после того, как поезд отъехал от Туапсе в 14:22, он проехал около километра и встал на 40 минут, потом проехал еще небольшое расстояние и снова встал. По словам пассажира, командир поезда сообщил о компьютерном сбое — «какие-то колодки не раскрылись», и жизни пассажиров ничего не угрожает. Об инциденте уже сообщили в Ростов-на-Дону (там находится руководство Северо-Кавказской железной дороги, филиала РЖД).

Пассажир отметил, что вагон полон, люди ругаются и нервничают, воды им не предлагают. По расписанию «Ласточка» должна прибыть в Краснодар в 17:20.

Железная дорога Краснодар Туапсинский район
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