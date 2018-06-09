Минтруд предложил ввести штрафы за отказ обслуживать инвалидов

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Министерство труда и соцзащиты предложило наказывать штрафом предприятия торговли или общественного питания за отказ обслуживать людей с инвалидностью

Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

За отказ обслуживать потребителей «по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом» предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 15 до 30 тыс. рублей, а юрлиц — от 50 тысяч до 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке указывается, что в последнее время определенным группам граждан часто отказывают «в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре». Причиной называют возраст или состояние здоровья.

«Зачастую за таким отказом стоят формальные причины, ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам», — отмечается в документе.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 28 июня.

Законопроекты Министерство труда и социальной защиты России
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