Власти Голубицкой незаконно сдавали в аренду 30 га земли у моря

Краснодарский край

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В Темрюкском районе Краснодарского края благодаря вмешательству прокуратуры в собственность РФ возращены более 30 га земельных участков, находящихся в береговой полосе и акватории Азовского моря

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Голубицкого сельского поселения сформировала и поставила на кадастровый учет земельные участки в 20-метровой береговой полосе и в акватории моря и передала их в аренду физлицам.

«Эти участки являлись государственной собственностью и территорией общего пользования, что прямо запрещено действующим законодательством. Также была нарушена охранная зона водного объекта, что могло повлечь за собой загрязнение моря либо причинить вред жизни и здоровью людей, а также уничтожение морской фауны», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По этим фактам прокуратура обратилась с исками в суд. В результате Росреестр аннулировал сведения о кадастровом учете границ участков.

«В результате принятых мер в собственность государства возвращено более 30 гектаров земли, стоимостью свыше 30 млн рублей, а также обеспечен доступ к пляжной полосе неограниченному кругу лиц», — добавили в ведомстве.

Прокуратура
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Власти Голубицкой незаконно сдавали в аренду 30 га земли у моря
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