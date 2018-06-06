В Севастополе из лагеря госпитализировали десять детей и одного взрослого с кишечной инфекцией

Крым

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В инфекционную больницу Севастополя 6 июня из оздоровительного лагеря «Чайка» доставили десять детей и одного взрослого

Медики поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Сейчас состояние пациентов оценивают как удовлетворительное.

Сообщается, что дети получают только симптоматическое лечение, так как их диагноз не требует антибактериальной терапии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в детском лагере. Они установили, что дети и взрослый были заражены норовирусом.

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