В Севастополе из лагеря госпитализировали десять детей и одного взрослого с кишечной инфекцией

В инфекционную больницу Севастополя 6 июня из оздоровительного лагеря «Чайка» доставили десять детей и одного взрослого

Медики поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Сейчас состояние пациентов оценивают как удовлетворительное.

Сообщается, что дети получают только симптоматическое лечение, так как их диагноз не требует антибактериальной терапии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в детском лагере. Они установили, что дети и взрослый были заражены норовирусом.