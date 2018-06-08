На Украине сообщили перехвате в Черном море российского ракетного корабля. В Госдуме назвали это хвастовством

На Украине заявили, что рядом с островом Змеиный перехватили малый ракетный корабль ВМФ России

Об этом сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на источник. Это произошло 2 июня около полудня. Украинским пограничникам поступила информация о том, что неизвестный корабль находится недалеко от острова Змеиный. Туда направили самолет Ан-26. Самолет идентифицировал его как малый ракетный корабль ВМФ России.

Отмечается, что после перехвата корабль начал уходить в открытое море. Украинский самолет сделал несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу.

Украинское издание также сообщает, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей 5 июня взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз».

В Госдуме назвали хвастовством заявление Украины о перехвате российского корабля. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«С точки зрения здравого смысла хвастовство украинских военных — курам на смех. Это посыл мировой общественности, что русские боятся даже вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство, что должно ускорить решение НАТО взять Украину в свои ряды. Корабль, вооруженный зенитным комплексом, способен сам напугать любой самолет, начав его облучать радаром», — сказал депутат.

По мнению Белика, приписывать себе победы — это новая тактика украинского Минобороны. Он добавил, что транспортным самолетом никого испугать невозможно, сообщает РИА «Новости».