Аксенов объяснил высокие цены на продукты в Крыму отсутствием конкуренции

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обращение жителей региона, которые пожаловались на дороговизну продуктов во время прямой линии

По словам Аксенова, одна из главных причин высоких цен в Крыму — отсутствие конкуренции.

«Проблемы ценообразования на продукты и непродовольственные товары волнуют всех крымчан. По словам президента, это проблема не только Крыма, но и других регионов России. Одна из причин завышенных цен — это отсутствие должной конкуренции на рынке. Госрегулирования у нас нет. Мы ожидаем, что открытие грузового сообщения по Крымскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволит увеличить завоз продукции на полуостров, повысит уровень конкуренции. Уверен, что цены будут стабилизированы», — написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

В ходе прямой линии бизнесмен из Крыма рассказал, что хотя в регионе очень много туристов, цены на продукты остаются высокими. Он спросил у Путина, когда по ценам Крым сможет приблизиться к уровню Краснодарского края. Президент отметил, что некоторые продукты в Крыму стоят даже дешевле, чем в соседних Краснодарском крае и Ростовской области. Он выразил надежду, что цены уравняются с запуском грузового автомобильного движения по Крымскому мосту.

Как сообщали Юга.ру, движение по Крымскому мосту для легковых машин и автобусов официально открыли 16 мая.

Грузовики по мосту пустят в октябре. Сейчас фуры с товарами на полуостров доставляют паромами через Керченский пролив, услуги переправы — платные.