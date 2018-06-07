В Карачаево-Черкесии назначили нового руководителя администрации правительства республики
Руководителем администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии стал Мурат Озов
Соответствующий указ подписал глава республики Рашид Темрезов. Ранее Озов был главой администрации Абазинского района. Затем семь лет он занимал должность вице-премьера Карачаево-Черкесии.
Также на должность заместителя председателя правительства назначили Хызыра Чеккуева. Он будет курировать образование, культуру, спорт, молодежную политику, сферу ГО и ЧС.
Первым заместителем руководителя администрации правительства стал Ахмат Семенов. Ранее он был министром сельского хозяйства, а затем советником главы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.
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