В России предложили отменить врачебную тайну о беременности и болезнях подростков

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинским документам несовершеннолетних от 15 лет, что сейчас является врачебной тайной

Авторами законопроекта стали депутаты Самарской губернской думы. По их мнению, инициатива позволит родителям узнавать о подростковых беременностях, болезнях, передаваемых половым путем, курении, употреблении алкоголя и наркотиков.

По действующему закону «Об основах охраны здоровья», родители могут беспрепятственно получить данные о состоянии здоровья ребенка только до его 15-летия, затем эта информация будет составлять врачебную тайну и получить ее можно будет только при согласии подростка.

В мае самарские депутаты во второй раз внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать родителям право получать данные о состоянии здоровья детей до достижения ими 18-летия. При этом несовершеннолетние пациенты смогут получать эти сведения без присутствия родителей или законных представителей.

Аналогичный законопроект был подготовлен в марте 2017 года, однако тогда комиссия по вопросам соцполитики Совета законодателей РФ при Федеральном собрании не выявила взаимосвязи между «показателями здоровья несовершеннолетних 15-17 лет и действующей нормой, предлагаемой к изменению», а правовое управление Госдумы сочло «проектируемую норму излишней», резюмируя, что данные о состоянии ребенка предоставляются родителям при неблагоприятном прогнозе развития болезни.

Планируется, что Госдума рассмотрит нынешний законопроект в осеннюю сессию, передает «Коммерсантъ».

Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что не все члены комитета поддерживают инициативу.

«Многие коллеги, с которыми мы ее обсуждали, говорят, что теоретически мы можем предположить такую проблему, но в реальной жизни ее нет», — заключил Морозов, добавив, что было бы неразумным делать целый законопроект для единичных случаев.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Герасименко, комментируя законопроект «Российской газете», подчеркнул, что раскрытие родителям врачебной тайны чревато последствиями — вплоть до того, что несовершеннолетний уйдет из дома, разорвет связь с родителями или решится на самоубийство.