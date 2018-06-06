В Абхазии оппозиция потребовала от президента республики уйти в отставку

Абхазская оппозиционная партия «Амцахара» потребовала от президента Рауля Хаджимбы добровольно уйти в отставку

Об этом говорится в резолюции, которую приняли на съезде партии 5 июня в Сухуме.

«Для скорейшего решения накопившихся проблем стратегического значения, устойчивого развития страны обратиться к президенту Хаджимба с предложением добровольно досрочно сложить свои полномочия», — указано в документе.

Оппозиция завила о том, что если это требование не будет выполнено, то партия будет вынуждена в дальнейшем начать подготовку к ненасильственным и законным акциям по всей стране.

Представители «Амцахары» обвиняют президента республики в том, что он не выполнил предвыборные обещания и не провел политические и экономические реформы. В резолюции говорится, что за четыре года правления Хаджимба не смог сформировать дееспособную команду управленцев.

Председатель Союза оппозиционных политических партий и общественных организаций Аслан Бжания сообщил, что у действующей власти в Абхазии отсутствует программа развития страны, сообщает «Интерфакс».