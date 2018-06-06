В Адыгее планируют построить тепличный комплекс за 600 млн рублей

В строительство тепличного комплекса в Адыгее по новым технологиям ООО «СБ-Агро» намерено вложить 600 млн рублей

Агропредприятие создается в Майкопском районе республики вблизи станицы Курджипской на 85 га земли. Инвестор намерен создать производство полного цикла — от посева до упаковки экологически чистых продуктов. Овощи, ягоды и фрукты будут выращиваться в закрытом и открытом грунте.

Как сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, уже построен и запущен в эксплуатацию цех фасовки овощей, приобретена современная специализированная сельскохозяйственная техника, построены ангары и навесы для хранения и обслуживания техники. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Возведение агрокомплекса уже ведется в рамках подписанного инвестсоглашения Российского инвестиционного форума «Сочи‑2018». Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость проекта и поручил профильным ведомствам оказать содействие в его реализации. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 25 рабочих мест.