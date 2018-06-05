МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Вся Россия

Распечатать

Первый заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян сообщил, что ведомство отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Согласно федеральному закону, изначально планировалось освободить от плановых проверок объекты малого бизнеса на период с 2016 по 2018 год, для среднего предпринимательства надзорные каникулы не распространялись. Однако в сентябре 2016 года глава МЧС Владимир Пучков подписал указ, запрещающий проверки объектов инфраструктуры и малого, и среднего бизнеса. Исключение сделали для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы.

Кроме того, Чуприян рассказал о планах ведомства увеличить штат инспекторов государственного пожарного надзора с 10 до 21 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Безопасность Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес МЧС Пожароопасность
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В горах Сочи в вольерный комплекс выпустили леопарда из «Сафари-парка» Геленджика
Экс-наставник «Краснодара» Шалимов стал главным тренером «Химок»
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС в связи с возможными паводками
Гендиректор ФК «Динамо СПб» заявил о переезде клуба в Сочи
В ЮФУ создали первый в Ростове проект виртуальной экскурсии в формате 360°VR
Двоих жителей Кабардино-Балкарии осудили за покушение на полицейского и попытку примкнуть к ИГИЛ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале