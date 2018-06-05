МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Первый заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян сообщил, что ведомство отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Согласно федеральному закону, изначально планировалось освободить от плановых проверок объекты малого бизнеса на период с 2016 по 2018 год, для среднего предпринимательства надзорные каникулы не распространялись. Однако в сентябре 2016 года глава МЧС Владимир Пучков подписал указ, запрещающий проверки объектов инфраструктуры и малого, и среднего бизнеса. Исключение сделали для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы.

Кроме того, Чуприян рассказал о планах ведомства увеличить штат инспекторов государственного пожарного надзора с 10 до 21 тыс. человек, передает РИА «Новости».