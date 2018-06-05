В Геленджике в море утонула пенсионерка

В Геленджике 5 июня следователи начали проверку по факту обнаружения в море тела женщины

По предварительной версии, отдыхающие на пляже видели, как женщина заходила в воду. Ее тело обнаружили в 11:30 на мелководье в районе аквапарка «Золотая бухта».

Сейчас устанавливают личность погибшей. На вид ей около 70 лет. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.