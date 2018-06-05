В Геленджике в море утонула пенсионерка

Краснодарский край

Распечатать

В Геленджике 5 июня следователи начали проверку по факту обнаружения в море тела женщины

По предварительной версии, отдыхающие на пляже видели, как женщина заходила в воду. Ее тело обнаружили в 11:30 на мелководье в районе аквапарка «Золотая бухта».

Сейчас устанавливают личность погибшей. На вид ей около 70 лет. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Геленджик Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-наставник «Краснодара» Шалимов стал главным тренером «Химок»
В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС в связи с возможными паводками
Гендиректор ФК «Динамо СПб» заявил о переезде клуба в Сочи
В ЮФУ создали первый в Ростове проект виртуальной экскурсии в формате 360°VR
Двоих жителей Кабардино-Балкарии осудили за покушение на полицейского и попытку примкнуть к ИГИЛ
МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале