«Юг-Авто» откроет дилерский центр Mitsubishi Motors в Новороссийске

7 июня в Новороссийске состоится торжественное открытие нового дилерского центра Mitsubishi Motors крупнейшего на юге России холдинга по продаже и обслуживанию автомобилей «Юг-Авто»

Событие пройдет в формате вечернего мероприятия, которое посетят представители Mitsubishi Motors во главе президентом и главным исполнительным директором ООО «ММС Рус» Наоем Накамурой.

В рамках праздника состоится презентация новинки от Mitsubishi — кроссовера Eclipse Cross в Краснодаре. Также в программе — конкурсы, фуршет, выступление музыкального коллектива «Соль» и розыгрыш подарочных сертификатов от официальных партнеров мероприятия: отеля Hilton Garden Inn Novorossiysk, Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» и журнала RIVIERA.

«Открытие дилерского центра Mitsubishi Motors "Юг-Авто" в Новороссийске — очень важный шаг для развития компании "Юг-Авто" в городе, где сейчас холдинг представлен брендами Hyundai и Volkswagen, — отметил управляющий директор ООО «Автоцентр Юг-Авто Новороссийск» Олег Костин. — Доверие и лояльность клиентов к бренду Mitsubishi смогут гарантировать большие объемы продаж. Мы готовы стать надежным партнером другом для Mitsubishi Motors».

Официальный дилер Mitsubishi «Юг-Авто», осуществляет полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Mitsubishi. В дилерском центре представлен весь модельный ряд бренда, доступный на российском рынке. Компания предлагает широкий спектр выгодных предложений по кредитованию, страхованию и лизингу. Клиенты смогут воспользоваться услугами по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Mitsubishi, приобрести запчасти и аксессуары. Также автовладельцам доступен обмен автомобилей с пробегом, выкуп по программе Trade-in.

Открытие Mitsubishi Motors в Новороссийске состоится по адресу: с. Владимировка, район автотрассы Краснодар — Новороссийск. Начало — в 19:00.