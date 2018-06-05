Путин: Условий для возвращения Крыма в состав Украины нет и быть не может

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине

4 июня перед визитом в Вену Путин рассказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF о событиях, которые произошли на Украине в 2014 году, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос об условиях, при которых Россия могла бы вернуть Крым, президент заявил: «Нет таких условий и быть не может».

Глава государства подчеркнул, что Крым получил независимость в результате волеизъявления жителей полуострова на открытом референдуме, а не в результате вторжения российских войск.

«Поэтому ничего противозаконного», — резюмировал президент России.

Путин рассказал, что после начала конфликта на Украине, когда в Крым «поездами начали направлять националистов», начали блокировать автобусы и машины, первое, что пришло ему в голову, — восстановить свои права, полученные «в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию».

Политик акцентировал, что устав ООН не запрещает такие действия: напротив, «там прямо прописано право наций на самоопределение».