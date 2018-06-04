Apple презентовала iOS 12 с поддержкой устройств 2013 года

Корпорация Apple представила версию 12-й мобильной операционной системы iOS на презентации в рамках конференции WWDC (Worldwide Developers Conference) в Сан-Хосе

По словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, новая операционная система «удваивает производительность». В частности, камера включается на 70% быстрее, клавиатура появляется на 50% быстрее. При этом поддержку iOS 12 получат все iPhone, которые поддерживают iOS 11 — то есть и те, что были выпущены еще в 2013 году (iPhone 5s, iPad Air и iPad mini 2).

Среди новшеств — улучшенная система отслеживания пространства в AR-приложениях. На ее основе Apple создала нативное приложение для измерения 3D-объектов — Measure (дословно — «Измерения»).

В приложении «Фото» появился новый поиск — по людям, местам и многим другим категориям.

Обновление получил голосовой ассистент Siri. Теперь можно установить уникальные голосовые команды, по которым Siri будет открывать приложения.

Панель уведомлений получила утреннюю и ночную версию, также iOS 12 научилась группировать уведомления, поступающие от одного приложения. Режим «Не беспокоить» можно настраивать не только по времени, но и геолокации. В групповые звонки в FaceTime теперь можно добавить до 32 человек.

С помощью функции Screen Time можно фиксировать длительность работы с приложениями и сайтами и ограничивать его.

Также появились Memoji — персонализированные «анимодзи». Их можно отправлять отдельно, вместо обычных смайликов, или использовать как маски в Инстаграме или групповых чатах в FaceTime.

А функция Allowances по контролю за смартфонами детей даст родителям возможность ограничить время, которое ребенок проводит со смартфоном.