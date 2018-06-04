Путин уволил глав МВД и МЧС Крыма

Президент России Владимир Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова и начальника крымского управления МЧС Сергея Шахова

Соответствующие указы 4 июня были размещены на интернет-портале правовой информации.

Генерал-майор Сергей Абисов возглавлял крымскую полицию с конца марта 2014 года, после вхождения полуострова в состав России.

Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов также возглавил ГУ МЧС по Крыму в марте 2014 года. До этого он был главой ГУ МЧС Украины в Крыму с 2011 по 2014 год.

Причины кадровых перестановок не сообщаются. Новые руководители ведомств пока не назначены.