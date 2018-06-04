Путин уволил глав МВД и МЧС Крыма
Президент России Владимир Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму Сергея Абисова и начальника крымского управления МЧС Сергея Шахова
Соответствующие указы 4 июня были размещены на интернет-портале правовой информации.
Генерал-майор Сергей Абисов возглавлял крымскую полицию с конца марта 2014 года, после вхождения полуострова в состав России.
Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов также возглавил ГУ МЧС по Крыму в марте 2014 года. До этого он был главой ГУ МЧС Украины в Крыму с 2011 по 2014 год.
Причины кадровых перестановок не сообщаются. Новые руководители ведомств пока не назначены.
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