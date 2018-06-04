Представители семьи Романовых сообщили, что спокойно относятся к «безумию госпожи Поклонской»

Наследники семьи Романовых 4 июня прокомментировали высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской и обвинили ее в клевете в адрес императорского дома

Глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов назвал клеветой высказывания Натальи Поклонской о княгине Марии Романовой и ее предках, сообщают РИА «Новости». Также он выразил сожаление по поводу духовного состояния Поклонской.

Тем не менее, по словам Александра Закатова, призывать депутата к ответственности потомки российской императорской династии не намерены.

«Тут никаких действий с нашей стороны быть не может, потому что это — одна из очень многих неумных и непорядочных кампаний против Императорского дома. Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской», — отметил Закатов.

Как сообщали Юга.ру, потомки российской императорской династии Романовых 2 июня проехали по Крымскому мосту. Шумиха вокруг этого вызвала негодование депутата Натальи Поклонской, которая резко высказалась в адрес Марии Романовой и ее сына, назвав их «иностранными гражданами».