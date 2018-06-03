Потомки рода Романовых проехали по Крымскому мосту. Поклонская очень недовольна

Потомки российской императорской династии Романовых 2 июня проехали по Крымскому мосту. Шумиха вокруг этого вызвала негодование депутата Натальи Поклонской

В субботу Мария Романова, называющая себя «главой императорского дома Романовых» и ее сын «великий князь» Георгий проехали по Крымскому мосту на Lada Largus. Об этом сообщили десятки российских СМИ, включая ведущие информагентства.

С 28 мая по 10 июня Романовы были в Крыму «с визитом»: они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь. ТАСС указывает, что целью визита была «поддержка правового выбора жителей полуострова, который они сделали в марте 2014 года, проголосовав за воссоединение с РФ». Люди из окружения Марии Романовой подчеркивают символизм происходящего — например, «Аргументы и Факты» приводят слова некого Владислава Пилькевича, которого представляют как советника канцелярии главы дома Романовых в крымском регион. Пилькевич говорит, что Романовы оценили Крымский мост как «невероятную стройку века».

Мария Романова — единственная дочь Владимира Романова, сына Кирилла Романова, который, в свою очередь, был двоюродным братом Николая II, последнего российского царя. В 1924 году Кирилл Романов, живший в Европе, провозгласил себя императором в изгнании. Не все монархисты тогда это признали: были те, кто указывал на участие Кирилла в Февральской революции. Он был первым из членов импраторской фамилии, кто нарушил присягу царю и заявил, что он лично и вверенная ему воинская часть перешли на сторону Государственной думы. Кроме того, отдельный аргумент — непризнание императором Николаем II брака Кирилла с собственной двоюродной сестрой.

На следующий день — в воскресенье, 3 июня, свое мнение о поездке Романовых по Крымскому мосту и освещении этого факта в СМИ высказала в своем фейсбуке депутат Госдумы РФ, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская. Известная своей публичной преданностью Николаю Романову и его семье, которых считает священномучениками, Поклонская выразила глубокое возмущение. Она назвала Марию и Кирилла Романовых «иностранными гражданами», «самопровозглашенными "государынями" [Мария Романова называет себя "Великой княгиней" — прим. Юга.ру] и "цесаревичами"».

«Неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать. Пока преданый всеми последний Российский Император Николай ll находился под арестом, Его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к М.В. Родзянко, чтобы присягнуть революции», — заявила Поклонская.