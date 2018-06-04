В Крыму на берегу водохранилища бездомный убил отдыхающего

Крым

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В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на берегу Симферопольского водохранилища

Подозреваемым является 46-летний мужчина без определенного места жительства. По данным следствия, 2 июня он находился в состоянии алкогольного опьянения на берегу Симферопольского водохранилища. Между ним и отдыхающим там мужчиной произошел конфликт. Бездомный ударил его несколько раз ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.

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