КЛЮЧАВТО стал дилером Mazda в Москве

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО начинает работу с российским подразделением бренда Mazda в Москве

Дилерское соглашение между компанией КЛЮЧАВТО и представительством Mazda Motor Rus было подписано в мае 2018 года. Таким образом, в состав московского дивизиона компании введен второй по счету автоцентр.

Новый центр Mazda КЛЮЧАВТО Волоколамка расположен по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 95. Дилерское предприятие осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, оказывает услуги trade-in, ведет работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запчастей и аксессуаров.

Площадь центра составляет 1428 кв. метров, шоу-рума — 773 кв. метра, в нем находятся 6 выставочных моделей. Зона сервисного обслуживания занимает 655 кв. метров, а количество сервисных постов достигает 10 единиц.

«Вместе с Mazda мы запустили совместный проект — новый автоцентр, который позволит формировать и развивать нам дилерскую сеть в столице. Бренд Mazda для компании КЛЮЧАВТО абсолютно новый, и мы видим большую перспективу развития вместе с надежным партнером. Благодаря подписанию соглашения с Mazda Motor Rus, КЛЮЧАВТО увеличил число брендов в своем портфеле до 26 представителей», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.