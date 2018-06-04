Долги россиян перед банками выросли до 4 трлн рублей

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Долги россиян перед банками за год выросли более чем на 5% и достигли 4 трлн рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долги россиян в первом квартале 2018 года выросли более чем на 5% (в I квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей). На 1 апреля россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей, из них 0,8 трлн рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками.

В целом задолженности характерны для потребительских кредитов, которых, как отметили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), почти нет в сегменте ипотечного кредитования. По оценке бюро, которую приводят «Известия», 22,7% потребительских кредитов просрочены на 30 дней и более, а 21,8% — на 90 дней и более.
При этом, согласно оценкам НБКИ, за последние полгода долговая нагрузка на россиян снизилась: отношение дохода ко всем кредитным платежам уменьшилось на 1,05 процентного пункта — до 23,6%.

Согласно опросу Фонда общественного мнения, проведенному по заказу регулятора, 74% россиян уверены, что смогут расплатиться по кредиту.

Банки Кредитование
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