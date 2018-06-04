Счетной палате позволили проверять расходы в регионах

В конце мая правительство одобрило поправки в Бюджетный кодекс, по которым Счетная палата сможет проверять расходы в регионах

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки уже прошли согласование в министерствах и ведомствах и будут внесены в Госдуму. Они начнут действовать с 2019 года.

Законопроект разделен на три части. В первой Счетную палату и Федеральное казначейство наделили правом контролировать исполнение местными властями всех законов о расходах местных бюджетов. Второй блок расширяет контроль за расходованием межбюджетных трансфертов, в том числе за тем, как муниципалитеты тратят транзитные субсидии. Счетная палата и Федеральное казначейство смогут вводить санкции против получателей денег, если они поступили при нецелевом использовании бюджета. Они будут контролировать расход денег, выделенных из бюджета внебюджетным фондам. Минфин разработает для этого специальную методику и создаст единую федеральную систему стандартов внутреннего государственного финансового контроля.

Третья часть документа касается изменений в процессе финансового контроля и аудита. Изменения позволят муниципальным контрольным финансовым органам привлекать Минфин и Счетную палату к аудиту местного бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ведомости».