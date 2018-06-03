Кайтсерфингист запутался в электропроводах и оставил поселок в Ейском районе без света

В субботу, 2 июня, в Ейском районе Краснодарского края кайтсерфингист стал причиной ЧП

Сильный поток ветра поднял спортсмена с воды к высокому обрыву, и парус запутался в линии электропередач. Это произошло примерно в 16:45, последствия аварии устраняли до 20:15. В результате короткого замыкания, которое привело к перегоранию подземного кабеля, без света оказались около 2,5 тысяч жителей поселка Широчанка.

Когда к месту приехали аварийные бригады «НЭСК-электросети» и полицейские, кайтсерфингисты уже убрали парус с проводов в багажник автомобиля. По данным издания «Деловой Ейск», спортсмен отделался испугом, а по линии, которую он замкнул, идет ток напряжением в 6 киловольт.

Директор филиала «НЭСК-электросети» — «Ейскэлектросеть» Константин Дзгоев рассказал порталу Юга.ру, что личность спортсмена установлена, его уже опросила полиция, и предприятие готовит запрос в правоохранительные органы с требованием возместить нанесенный ущерб.

Кайтсерфинг (кайтбординг, кайтинг) — вид спорта, основанный на движении доски по поверхности воды под действием силы тяги, развиваемой управляемым спортсменом кайтом — парусом, похожим на воздушного змея. Кайтинг популярен в ветреных районах побережья Краснодарского края — например, на Должанской косе в Ейском районе или на Бугазской косе между Благовещенской и Веселовкой.