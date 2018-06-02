В Дагестане уволили еще двух высокопоставленных чиновников

В Дагестане отправлены в отставку замруководителя Службы госфинконтроля РД и замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ

Заместителя руководителя Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан Елену Алиеву освободил от занимаемой должности по ее собственному желанию врио главы РД Владимир Васильев.

Председатель правительства РД Артем Здунов своим распоряжением освободил от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Махача Алиева.

Махач Алиев в 2014-2015 годах работал заместителем гендиректора ООО «Корпорация развития Дагестана», с 2015 по 2017 год работал директором ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности», после этого был назначен замглавы минстроя РД.