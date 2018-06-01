В Адыгее началось строительство завода по переработке сои

В следующем году в Адыгее планируют запустить завод по переработке сои мощностью 250 тонн в сутки

Строительство комплекса ведется в районе станицы Дондуковской Гиагинского района. Как сообщил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей. В реализацию проекта инвестор — ООО «Ошер» вложил около 200 млн рублей. В настоящее время закупил импортное оборудование и планирует в следующем году запустить производство.

На заводе будет организована технологическая цепочка: от приемки соевых бобов до экстракции масла и хранения полученных конечных продуктов (шрота и соевого масла). Производство позволит обеспечить качественными соевыми кормовыми продуктами животноводов и птицеводов республики, а также других регионов страны.

По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, данный проект экономически эффективен и стимулирует развитие сопутствующих бизнес-проектов в аграрном секторе. Уже сегодня площадь посевов сои в республике увеличилась до 9 тыс. га, то есть аграрии готовы обеспечить завод необходимой сырьевой базой.

Были отмечены и другие стратегические преимущества проекта, которые заключаются в стойком увеличении спроса на данную продукцию при слабой конкуренции на рынке сбыта. Продукция предприятия будет востребована в сфере животноводства, так как является универсальной кормовой добавкой и значительно повышает продуктивность животных и уменьшает расход кормов.

«Мы заинтересованы в реализации данного проекта и готовы оказывать содействие надежным инвесторам. При этом государственная поддержка значительно стимулирует реализацию планов, а статус приоритетного проекта позволит получить налоговые льготы по налогу на имущество и транспортному налогу», — отметил Мурат Кумпилов.