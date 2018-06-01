Более 400 человек уволят на ростовском авиаремонтном заводе

Из-за частичного закрытия «Ростовского завода гражданской авиации № 412» более 400 сотрудников предприятия будут сокращены

«На текущий момент завод идет к закрытию. Порядка 400 человек ожидают сокращения. Закрывается только самолетное направление и это только потому, что теперь на территории старого аэропорта не будет действующей взлетной полосы. Всего же на предприятии останутся работать порядка 200 человек», — цитирует РБК генерального директора «Группы Агроком» Сергея Сапотницкого.



«Ростовский завод гражданской авиации № 412» входит в «Группу Агроком». Ранее планировалось перенести предприятие в новый аэропорт Платов, но никаких договоренностей не было заключено.



Сапотницкий отметил, что компания писала письма с просьбами предоставить землю для предприятия: «Мы хотели переехать в Батайск в состав вертолетного кластера, но представители "Роствертол" в этом были не особенно заинтересованы».





