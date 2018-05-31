В Шахтах экс-полицейский получил два года колонии за смертельное ДТП на встречке

Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора ДПС Александра Каратунова, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП

Авария произошла 7 октября 2017 года.

«Подсудимый, являясь инспектором ДПС полка ДПС УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Opel Astra, в салоне которого находился пассажир, на автодороге к пос. Артем выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В результате погибла пассажирка полицейского, он и водитель другой иномарки были госпитализированы.

Каратунов обвинялся по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом два года.