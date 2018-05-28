В Германии начнет работать первый зарубежный инвестпредставитель Краснодарского края

В Германии начнет работать инвестиционный представитель Краснодарского края. За рубежом такой инвестполномочный региона появится впервые

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время презентации инвестиционного и экономического потенциала края в Торговом представительстве России в ФРГ в Берлине.

«Германия выбрана не случайно, потому как является ключевым партнером для региона в сфере инвестиций, — пояснил вице-губернатор Василий Швец. — Также в задачи представителя будет входить оказание содействия производителям Кубани в выводе продукции на экспорт, в том числе в Германию и другие страны Еврозоны».

Сейчас в Краснодарском крае работает 18 предприятий с немецким капиталом в сфере промышленности и сельского хозяйства. В прошлом году товарооборот между субъектами составил 381 млн долларов. В рамках прошедшей презентации представители немецкого бизнеса (в мероприятии участвовали около 50 компаний) отметили высокий инвестиционный потенциал региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, институт инвестполномочных работает в каждом муниципалитете края. Омбудсмены занимаются улучшением инвестиционного климата, привлечением инвестиций и сопровождением проектов, информируют предпринимателей о форматах господдержки.