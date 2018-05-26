Минобороны закупит в Дагестане 2,7 тыс. квартир из-за перевода базы ВМФ в Каспийск

Министерство обороны России обеспечит жильем военнослужащих ВМФ России и их семьи, которые переедут в Каспийск в связи с созданием там базы ВМФ России

Об этом сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев. По данным властей республики, ведомство планирует приобрести в Дагестане 2,7 тыс. квартир.

«Нас очень воодушевило то, что для военнослужащих и их семей в связи с переводом военно-морской базы в Каспийск министерством обороны России в Дагестане будет приобретено большое количество квартир. А сами военные — это люди образованные, и их опыт нам будет полезен», — заявил Васильев в интервью «Интерфаксу».

Глава республики также отметил, что передислокация ВМФ — это огромный потенциал для развития Дагестана.

«С этим проектом связаны большие надежды и не только надежды, мы уже работаем. К нему активно подключилось наше крупное предприятие "Дагдизель". Также, я думаю, в рамках этого проекта будет развиваться и государственно-частное партнерство. Наша республика граничит по воде с Казахстаном, Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном. И это дает дам дополнительные перспективы для развития», — подчеркнул он.

Как сообщали Юга.ру, о переходе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск министр обороны России Сергей Шойгу заявил в начале апреля.

Первый этап строительства мест базирования кораблей флотилии планируют завершить в 2019 году.