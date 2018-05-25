Глава правительства Дагестана уволил восемь сотрудников секретариата

Глава правительства Дагестана Артем Здунов уволил всех сотрудников своего секретариата

Сообщается, что у восьми госслужащих истек срок срочных контрактов.

«Освободить от замещаемой должности и уволить с государственной службы Республики Дагестан в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в указе, который подписал Здунов.

Некоторым из уволенных специалистов предложили новые рабочие места. Главой секретариата председателя правительства республики стал Гаджиамин Рамалданов. Советниками назначили Сиясат Османову, Сунгур Сунгурова, Фатиму Ашурбекову, сообщает «Регион online».