Глава правительства Дагестана уволил восемь сотрудников секретариата
Глава правительства Дагестана Артем Здунов уволил всех сотрудников своего секретариата
Сообщается, что у восьми госслужащих истек срок срочных контрактов.
«Освободить от замещаемой должности и уволить с государственной службы Республики Дагестан в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в указе, который подписал Здунов.
Некоторым из уволенных специалистов предложили новые рабочие места. Главой секретариата председателя правительства республики стал Гаджиамин Рамалданов. Советниками назначили Сиясат Османову, Сунгур Сунгурова, Фатиму Ашурбекову, сообщает «Регион online».
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