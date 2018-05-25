Глава правительства Дагестана уволил восемь сотрудников секретариата

Дагестан

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Глава правительства Дагестана Артем Здунов уволил всех сотрудников своего секретариата

Сообщается, что у восьми госслужащих истек срок срочных контрактов.

«Освободить от замещаемой должности и уволить с государственной службы Республики Дагестан в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в указе, который подписал Здунов.

Некоторым из уволенных специалистов предложили новые рабочие места. Главой секретариата председателя правительства республики стал Гаджиамин Рамалданов. Советниками назначили Сиясат Османову, Сунгур Сунгурова, Фатиму Ашурбекову, сообщает «Регион online».

Кадровые перестановки

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