Силуанов: В России не будут вводить налог с продаж

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Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в стране не планируют вводить налог с продаж

Об этом он рассказал во время налоговой сессии в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров спросил, будет ли введен налог с продаж.

«Нет», — ответил первый вице-премьер.

Ранее Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет. Однако, по его словам, произойдет некоторая настройка.

«В Правительстве РФ еще идет дискуссия по отдельным настройкам, значит, тех реформ, которые нужно провести, в том числе, по вопросам налогов», — сказал министр финансов.

Он добавил, что правительство намерено работать в направлении уменьшения тех налогов, которые негативно влияют на бизнес. Силуанов уточнил, что планируется упростить порядок взаимоотношений с государством большого слоя предпринимателей, относящихся к малому бизнесу и самозанятым, сообщает «Интерфакс».

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