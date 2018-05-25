На Дону избирком выделил 4,5 млн рублей на пиар выборов в соцсетях

Избирательная комиссия Ростовской области ищет подрядчика, который изготовит и разместит в интернете информационные материалы о выборах депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области

Согласно документу на сайте государственных закупок, исполнитель должен ориентироваться на характеристики целевых аудиторий: возраст, опыт, мотивацию в голосовании, политические взгляды, а также особенности субкультур и профессиональную принадлежность. Для продвижения в социальных сетях нужно будет задействовать сообщества Ростовской области с общей численностью подписчиков не менее 1 млн человек. Количество пабликов — не менее пяти.

Кроме того, подрядчик должен разработать для официального сайта избиркома страницы для каждой целевой аудитории. На страницах должны быть указаны: адресное обращение к целевой аудитории, счетчик «До выборов осталось», цитаты лидеров общественного мнения, блок, разъясняющий полномочия и обязанности ЗСРО, раздел, разъясняющий порядок выбора избирательного участка для голосования и официальный логотип избирательной кампании.