В Ялте на время курортного сезона остановят стройки

Крым

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Власти Ялты приостановили стройки на время курортного сезона

В администрации города сообщили, что с 31 мая по 30 сентября приостанавливаются все виды строительных работ, кроме тех, что делаются на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Также не будут останавливать земляные работы для прокладки и ремонта коммуникаций.

Население Ялты — около 80 тыс. человек, город находится на юге Крыма. По статистике, больше половины крымских туристов предпочитают отдыхать на южном берегу полуострова, сообщает «Интерфакс».

Курорты и туризм Строительство Ялта
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