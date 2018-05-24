В Адыгее стартовал чемпионат Вооруженных сил РФ по спортивному туризму

Адыгея впервые стала площадкой для проведения чемпионата Вооруженных сил России по спортивному туризму

Соревнования продлятся три дня — с 24 по 27 мая. Военные из разных регионов страны будут соревноваться в трех дисциплинах: пешеходная дистанция в группах, горная дистанция в связке и водная дистанция на катамаране-четверке.

Как рассказали порталу Юга.ру представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, в соревнованиях принимают участие девять команд, в составе которых около 100 человек из всех военных округов и разных родов войск, включая космические и ракетные войска стратегического назначения.

«Соревнования стартовали с водной дистанции. Участники соревнуются в слаломе на короткой дистанции. Маршрут — 800 метров по реке Белой, он проложен в районе станицы Даховской», — рассказал Юга.ру президент Федерации спортивного туризма Адыгеи Петр Фешин.

Пешеходные дистанции в 7–9 км, которые соответствуют третьей категории сложности, проложены в районе турбазы «Нежная». Участники должны будут преодолеть несколько этапов, среди которых переправа вброд, по бревну и параллельным перилам, навесная переправа. Протяженность горной дистанции со спусками и подъемами составляет до 80 км.