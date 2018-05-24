Грузооборот Туапсинского порта с начала года составил 3,9 млн тонн

Грузооборот Туапсинского морского торгового порта в первом квартале снизился на 8,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 3,88 млн тонн

В пресс-службе предприятия сообщили, что на отрицательную динамику повлияло снижение грузооборота нефтеналивных продуктов — до 1,7 млн тонн. Это было обусловлено общим уменьшением заявок клиентов на перевалку такого вида груза. В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года незначительно снизились и объемы перегружаемого угля — до 0,7 млн тонн. В первом квартале прошлого года было перевалено 0,74 млн тонн.

С начала года на 26,3% вырос грузооборот черных металлов — до 0,79 млн тонн. Отмечается, что рост обусловлен увеличением объемов отгрузки плит — слябов. По данным пресс-службы, системный рост грузооборота на протяжении последних лет — это результат успешного сотрудничества с партнером порта — группой НЛМК. Также порт реализовывал программу технического перевооружения, которая предусматривает модернизацию причалов и складов, обновление кранов и колесной техники.

Объем перевалки зерновых вырос на 18%. Сообщается, что устойчивому росту грузооборота способствовали сохраняющийся активный спрос на экспортных рынках зерновых культур, а также совершенствование технологических процессов порта. Это синхронизация подач вагонов под выгрузку и судов под погрузку.

В первом квартале в порту Туапсе погрузка овощей и фруктов составила 10,3 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года перевалка такой продукции не производилась.

Уточняется, что объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока, снизился на 9,8% по сравнению с данными за первый квартал прошлого года. Показатель составил 3,8 млн тонн. Перевалка импортных и каботажных грузов сосавила 59 тыс. тонн.

С января по март в порту обработано 193 транспортных судна. Из них 90 судов сухогрузные, 103 судна — нефтеналивные. Также было обработано 31,5 тыс. железнодорожных вагонов.