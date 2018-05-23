В России лук хотят приравнять к охотничьему оружию

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается причислить лук к оружию, что потребует получение права на его приобретение и регистрацию

Поправки в действующий закон «Об оружии» предложили внести депутаты «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник.

«Концепцией законопроекта является законодательное регулирование возможности использования в охоте луков как холодного метательного оружия», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас по закону при охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему; луки же можно использовать лишь в целях занятия спортом. Законопроект более четко определяет луки как «новый вид охотничьего оружия» — «стрелковое метательное оружие». Согласно статистике МВД, которую приводят авторы, в России выросло число фактов, свидетельствующих о более интенсивном использовании холодного и метательного оружия в гражданском обороте.

Право приобретать охотничьи луки предлагается предоставить гражданам РФ, которым выданы охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. При этом предлагается закрепить безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в течение двух недель.

На владельцев луков предполагается распространить те же требования, касающиеся отсутствия медицинских противопоказаний к владению оружием, речь также идет о прохождении химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических и психотропных веществ, передает «Интерфакс».