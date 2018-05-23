Бюджет Краснодарского края увеличили на 3,5 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания 23 мая внесли изменения в закон о краевом бюджете на 2018–2020 годы

Соответствующий законопроект представил министр финансов края Сергей Максименко. Согласно документу, краевой бюджет будет увеличен на 3,5 млрд рублей. Основным направлением финансирования станет социальная сфера. Максименко сообщил, что деньги пойдут на развитие здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Более 800 млн рублей дополнительно направят на здравоохранение, 1 млрд рублей — на образование.

Еще 1 млрд рублей выделят на краевую госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Около 500 млн рублей предусмотрено на развитие материально-технической базы детских поликлиник, обеспечение граждан лекарствами и оказание паллиативной помощи.

«Сумма 3,5 млрд рублей немалая. Можно сделать очень много. Но мы должны напряженно работать, чтобы ни одна копейка не была потеряна. Также нужно синхронизировать работу органов власти по внесению изменений в бюджет и пополнению краевых программ», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что экономическая ситуация в крае стабильная. Однако нужно правильно распорядиться этой ситуацией.

«Сейчас уверенный рост показывают все отрасли экономики края. Стабильностью нужно воспользоваться, чтобы сделать уверенный скачок вперед», — сказал Кондратьев.

Глава края уточнил, что внутренний региональный продукт к 2030 году должен быть увеличен по меньшей мере в два раза, а бюджет должен составлять не менее 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.