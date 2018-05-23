На развитие образования в Краснодарском крае выделили еще 1,6 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2018 на отрасль образования дополнительно выделили 1 млрд 680 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания края 23 мая согласовали изменения в региональную государственную программу «Развитие образования». Исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева сообщила, что дополнительные деньги планируют направить на капитальный ремонт школ и детских садов, создание в них новых мест. Часть денег выделят на покупку оборудования для дистанционного образования детей-инвалидов и автобусов для подвоза учащихся к школам.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского, надо учитывать, что еще 1 млрд рублей закладывается на следующие годы.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и видим, что в целом финансирование отрасли с 78 млрд рублей не будет снижаться. Это результат роста экономики и возможностей бюджета», — пояснил он.

Ранее председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявлял, что сейчас образование — это одно из важнейших направлений социальной сферы.

«У минобрнауки края появляются новые возможности развивать отрасль в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Край динамично растет. В последние годы численность населения увеличивается ежегодно на 40-50 тыс. человек. Это целый муниципальный район. Растет, соответственно, и нагрузка на соцсферу. Во многих точках края давно назрела необходимость расширения и качественного улучшения сети образовательных учреждений. Думаю, эти 1,6 млрд рублей — неплохой подарок отрасли под конец учебного года», — сказал Бурлачко.

Он добавил, что благодаря этому финансированию многие школы и детские сады Кубани войдут в новый учебный год обновленными, сообщает пресс-служба ЗСК.