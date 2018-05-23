Ирак планирует наладить поставки сельхозпродукции из Адыгеи

Ирак готов к сотрудничеству с Адыгеей в области развития торгово-экономических отношений, в частности в сельском хозяйстве и строительстве

Об этом 23 мая заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади в ходе переговоров с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

Руководитель республики отметил важность дальнейшего развития дипломатических отношений между Россией и Ираком. Адыгея готова вносить свои предложения для укрепления взаимовыгодных связей в рамках российско-иракского сотрудничества.

«Выгодное географическое положение республики, безопасность и экологическое благополучие, высокий уровень инвестиционной привлекательности региона открывают широкие перспективы сотрудничества Ирака и Адыгеи в разных областях деятельности», — сказал Мурат Кумпилов.

Поскольку Адыгея является одним из лучших в России производителей экологически чистых продуктов питания, возможным экономически выгодным направлением совместной деятельности стороны считают налаживание поставок из Адыгеи в Ирак зерна, мяса, куриных яиц, овощей и фруктов.

«Мы готовы к дальнейшей реализации перспективных российско-иракских проектов в военно-промышленном комплексе, нефтяной отрасли. Но сегодня мы видим перспективы в развитии сельского хозяйства, строительства и готовы оказать поддержку российским компаниям, в том числе и из Адыгеи, желающим сотрудничать в этих сферах деятельности», — сказал Хайдар Мансур Хади.

По итогам встречи глава Адыгеи поручил профильным ведомствам кабинета министров республики составить перечень конкретных предложений в развитии торгово-экономических отношений, а также укреплении гуманитарных и культурных связей.